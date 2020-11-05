Гра вийшла максимально напруженою до самої кінцівки.

5 листопада чоловіча збірна України з гандболу провела перший матч проти Росії в Мінську в рамках відбору на чемпіонат Європи 2022 року.

Читайте такожУ найкращому гандбольному клубі України 14 гравців заразилися коронавірусом

Команди зустрічалися в Палаці спорту "Уруччя" і зіграли внічию - 27:27.

Перший тайм завершився на користь росіян з рахунком 13:16. У другій половині матчу українці також частіше відставали в один м'яч, але за дві хвилини поєдинку рахунок був рівним - 26:26.

Після цього Ільченко був вилучений на дві хвилини та залишив збірну України в меншості, а Васільєв вивів суперника вперед. Проте, на останній хвилині Козакевич приніс українцям нічию - 27:27.

Україна - Росія - 27:27 (13:16, 14:11)

Збірна України: Юрій Шамрило, Максим В'юник - Іван Бурзак, Дмитро Тютюнник, Дмитро Ільченко, Сергій Онуфрієнко, Євген Буйненко, Дмитро Горига, Станіслав Жуков, Олександр Кириленко, Тарас Міноцький, В'ячеслав Садовий, Захар Денисов, Євген Жук, Едуард Кравченко, Артем Козакевич.

Україна у відборі на Євро-2022: головне

Україна і Росія вже 7 листопада проведуть другий матч між собою.

Крім росіян, суперниками української збірної будуть також Фарерські острови та Чехія.

Поєдинки кваліфікації проходитимуть з листопада 2020 року по травень 2021-го. До фінальної частини турніру вийдуть перші дві команди кожної з груп, а також чотири найкращі збірні, які займуть треті місця.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь