Два українці виграли нагороди у змаганнях з греко-римської боротьби.

На індивідуальному Кубку світу в Белграді завершилися виступи борців греко-римського стилю.

За підсумками змагань українці Микола Кучмій та Семен Новіков вибороли бронзові нагороди.

Кучмій став третім у ваговій категорії до 130 кг. У "бронзовому фіналі" українець вирвав вольову перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2.

Новіков завоював бронзу у вазі до 87 кг. У сутичці за третє місце українець впевнено переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі -12:4.

З двома нагородами українці посіли восьме місце в командному заліку серед борців греко-римського стилю.

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Автор: Антон Дудар