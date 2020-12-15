Семен Новіков став бронзовим призером / фото United World Wrestling
На індивідуальному Кубку світу в Белграді завершилися виступи борців греко-римського стилю.
За підсумками змагань українці Микола Кучмій та Семен Новіков вибороли бронзові нагороди.
Кучмій став третім у ваговій категорії до 130 кг. У "бронзовому фіналі" українець вирвав вольову перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2.
Новіков завоював бронзу у вазі до 87 кг. У сутичці за третє місце українець впевнено переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі -12:4.
З двома нагородами українці посіли восьме місце в командному заліку серед борців греко-римського стилю.
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