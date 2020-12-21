Команда Тимура Фаткулліна готувалася до цього польоту кілька тижнів.

Чемпіон світу з вищого пілотажу, українець Тимур Фаткуллін здійснив вкрай небезпечний політ.

Читайте такожТрюк від олімпійської чемпіонки: гімнастка зняла штани, стоячи на руках (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що на своєму спортивному літаку пілот промчав на шаленій швидкості у метрі над землею, а над його літаком у цей час стрибали мотоциклісти.

Щоб виконати цей трюк, команда Фаткулліна готувалася до стрибка кілька тижнів.

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Автор: УНІАН