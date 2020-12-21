Чемпіон світу з вищого пілотажу здійсним вкрай небезпечний політ
Чемпіон світу з вищого пілотажу, українець Тимур Фаткуллін здійснив вкрай небезпечний політ.
Читайте такожТрюк від олімпійської чемпіонки: гімнастка зняла штани, стоячи на руках (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що на своєму спортивному літаку пілот промчав на шаленій швидкості у метрі над землею, а над його літаком у цей час стрибали мотоциклісти.
Щоб виконати цей трюк, команда Фаткулліна готувалася до стрибка кілька тижнів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Новий рекорд: українець проїхав на мотоциклі п'ять кілометрів по Дніпру (відео)
- Ілюзіоніст Девід Блейн виконав перший трюк за 10 років: як це було (фото, відео)
- Том Круз розігнався на мотоциклі і полетів у прірву: з'явився кадр з "Місії нездійсненної"
- Том Круз проїхався верхи на поїзді, який мчав (відео)
- У Дубаї розбився пілот реактивного ранця, який прославився після польоту над лайнером (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram