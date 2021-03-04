ФХУ оголосила про призначення екс-капітана української збірної Вадима Шахрайчука.

Новим головним тренером збірної України з хокею став Вадим Шахрайчук.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації хокею України.

Рішення про призначення Шахрайчука було прийнято в ході засідання Ради ФХУ.

Його асистентом буде Костянтин Симчук.

"Щоб повернутися в 16 найкращих команд світу, необхідно виконати великий обсяг роботи, вибудувати систему заново. Для цього нам треба пройти через низку кроків, а саме - створення чіткого процесу відбору та підготовки гравців до національної команди, обдумана натуралізація, регулярні семінари для тренерського штабу, підвищення рівня національного чемпіонату за рахунок зменшення в ньому кількості легіонерів, а також створення профільних комітетів у ФХУ", - зазначив Шахтрайчук після призначення.

Нагадаємо, у жовтні минулого року пост головного тренера збірної України покинув Сергій Вітер.

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Вадим Шахрайчук: що про нього відомо

Шахрайчук - один з найвідоміших українських хокеїстів. Він завершив кар'єру в 2013 році. Він виступав на позиції центрального нападника.

Більшу частину кар'єри Шахрайчук провів в Україні та Росії, а також встиг пограти в Німеччині та Словаччині. Він ставав чемпіоном Росії (2002, 2005), а також срібним призером чемпіонатів Німеччини (1999), Росії (2001) та України (2013). Крім того, вигравав Кубок чемпіонів-2006 з московським "Динамо".

За збірну України він провів 83 матчі (35 голів, 59 передач) і в її складі брав участь в Олімпіаді-2002.

Тренерську кар'єру Шахрайчук розпочав 2015 року в київському клубі "Дженералз". З березня по вересень 2017 року він працював у Росії в новокузнецькому "Металурзі", а в 2018-му очолював румунський клуб "Дунарея Галаті".

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Автор: Антон Дудар