Ярослава Магучіх підкорила висоту 2,06 в приміщеннях.

Ярослава Магучіх встановила новий рекорд України у стрибках у висоту в приміщеннях.

Про це повідомляє World Athletics у Twitter.

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На змаганнях у Банська-Бистриці Магучіх підкорила висоту 2 метри 6 сантиметрів. Вона побила свій же попередній рекорд (2,02).

Цей результат став найкращим у світі в цьому сезоні, а також третім найкращим в історії. На даний момент світовий рекорд у приміщеннях - 2,08, він належить шведці Кайсі Бергквіст. 2,07 стрибала німкеня Хайке Хенкель.

Також 2,06 - найкращий результат в історії серед спортсменок віком до 20 років.

"Я їхала в Банська-Бистрицю з метою поліпшити свій особистий рекорд на 1 см і подолати 203 см. Взявши висоту 203 см, я вже думала зупинитися, адже це наше з тренером правило. Але потім вирішили спробувати виконати хоча б одну спробу на 206 см - це було неймовірно. Поки навіть не можу повірити, що мені це вдалося. Щастя переповнює", - прокоментувала свій успіх Магучіх, передає офіційний сайт ФЛАУ.

Додамо, що ще одна українка Юлія Левченко посіла на змаганнях друге місце. Її результат - 1,96.

Ярослава Магучіх: досягнення

19-річна Магучіх в 2019 році виграла срібну медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі.

Магучіх ставала переможницею юніорських чемпіонатів світу та Європи, а в 2019 році визнавалася найкращою молодою легкоатлеткою світу.

За підсумками 2020 року Магучіх увійшла до трійки найкращих легкоатлеток світу в стрибках у висоту.

Її найкращим результатом на відкритому повітрі є висота 2,04.

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Автор: Антон Дудар