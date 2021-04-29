Чемпіонат Європи пройде у вересні 2022 року.

Чоловіча збірна України у фінальній частині чемпіонату Європи з баскетболу поміряється силами з Грецією, Італією, Хорватією, Великою Британією та Естонією.

Про це стало відомо після результатів жеребкування на офіційній сторінці FIBA EuroBasket.

Чемпіонат Європи пройде у вересні 2022 року в Німеччині, Італії, Чехії та Грузії.

Жеребкування групового раунду Євробаскету-2022

Група A: Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

Група B: Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група C: Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, Україна, Естонія

Група D: Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди

Зауважимо, що 24 збірні будуть змагатися за звання чемпіона Європи. Вже сформовані 4 групи - по 6 команд у кожній. За підсумками групового раунду путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Вирішальні матчі раунду плей-офф зіграють в Берліні.

Читайте такожПродовжує феєрити: український баскетболіст знову "запалив" у матчі НБА (відео)

Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін