Чоловіча збірна України у фінальній частині чемпіонату Європи з баскетболу поміряється силами з Грецією, Італією, Хорватією, Великою Британією та Естонією.
Про це стало відомо після результатів жеребкування на офіційній сторінці FIBA EuroBasket.
Чемпіонат Європи пройде у вересні 2022 року в Німеччині, Італії, Чехії та Грузії.
Жеребкування групового раунду Євробаскету-2022
Група A: Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія
Група B: Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина
Група C: Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, Україна, Естонія
Група D: Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди
Зауважимо, що 24 збірні будуть змагатися за звання чемпіона Європи. Вже сформовані 4 групи - по 6 команд у кожній. За підсумками групового раунду путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.
Вирішальні матчі раунду плей-офф зіграють в Берліні.
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Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне
- 28 листопада збірна України поступилася Словенії у відборі на Євробаскет-2022.
- Збірна України після трьох турів займала третє місце в групі F, набравши 3 очки. Проте наша команда змогла додати обертів і у вирішальних матчах забезпечила собі чудовий результат.
- Через коронавірус Євробаскет був перенесений з 2021-го на 2022-й рік.
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