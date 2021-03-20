Представниці Литви стало погано перед боєм.

Боєць змішаних єдиноборств з Литви Юлія Столяренко зомліла під час церемонії зважування перед боєм на турнірі UFC Vegas 22 проти американки Джулії Авіли.

Читайте такожАмериканський боєць UFC нокаутував суперника за 16 секунд (відео)Столяренко встала на ваги, після чого відчула себе погано. Спершу вона похитнулася, а потім впала, вдарившись спиною об рекламний щит. До дівчини тут же підбігло кілька людей, які працювали на церемонії.

Столяренко в Instagram заявила ,що "проблема була не у згонці ваги", а полягала в тому, що вона занадто рано зробила потрібну вагу: "Церемонія починалася о 9 вечора, а я вже була у вазі о 5 ранку. Я просто занадто довго часу була в цій вазі, організм був вже на межі дегідратації. Дуже засмучена, так як відчуваю, що готова до бою".

У підсумку поєдинок між Столяренком і Авілою довелося скасувати. Для 27-річної литовської спортсменки це мав бути другий поєдинок в UFC.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22pic.twitter.com/3PjNMUGxFf — The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021

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Автор: Антон Дудар