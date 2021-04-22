У столиці Польщі завершився чемпіонат Європи.

Українська збірна завоювала друге місце в командному заліку на чемпіонаті Європи у Варшаві. Наші представники вільної боротьби вдало виступили й отримали чотири медалі.

Про це повідомляє сайт Асоціації спортивної боротьби.

У ваговій категорії до 61 кг Андрій Джелеп завоював срібну медаль, програвши лише у фіналі росіянину Абасгаджі Магомедову.

Бронзові медалі отримали троє наших борців: Каміль Керімов (до 57 кг), Ігор Никифорук (до 70 кг) і Олександр Хоцяновський (до 125 кг). Ці успіхи, а також чудові результати в інших категоріях дозволили "синьо-жовтим" фінішувати на другій сходинці. Росія тріумфувала, взявши пальму першості, а третім місцем задовольнився Азербайджан.

Найближчими днями Варшава прийме змагання з греко-римського стилю боротьби.

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Автор: Артем Будрін