Спортсмен наголосив, що скоро стартує пляжний сезон.

Олімпійський призер з греко-римської боротьби, чемпіон світу та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк опублікував допис у соціальній мережі, де показав як готується до пляжного сезону. Атлет був на фотографії з оголеним торсом.

Спортсмен оприлюднив світлину в Instagram.

"Ну що, хлопці, скоро стартує пляжний сезон, тож час вмикатися", - надрукував текст біля зображення Беленюк, який тримав у руках гантелі.

"Вау! Агресивно", "Нічого собі", "Молодець", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, що раніше Жан зізнався про те, що може визначати за запахом пахв чи перехворіла людина на коронавірус.

Читайте також"Йде н***й": борець-депутат Беленюк порівняв рівень расизму в Україні та США

Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.

Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем