Ще одна золота медаль в України в активі Парвіза Насібова.

Українські борці успішно виступили на міжнародному турнірі серії Гран-прі в Загребі.

Вперше за півтора року на змаганнях виступав олімпійський призер, чемпіон світу та за сумісництвом депутат Жан Беленюк.

29-річний українець здобув золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг. Беленюк переміг у п'яти сутичках, причому в чотирьох - достроково. У фіналі українець з рахунком 9:1 виграв у борця зі Швеції Олександра Степанетича.

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Золоту медаль також завоював Парвіз Насібов, який став переможцем у ваговій категорії до 72 кг. У фінальній сутичці він здолав турка Ахмета Їлмаза з рахунком 3:2.

Крім того, Ярослав Фільчаков виграв бронзу у вазі до 82 кг, а Микола Кучмій став срібним призером у вазі до 120 кг.

Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.

Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.

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Автор: Антон Дудар