Хмарну медіатеку можна буде переглядати прямо з "Фотографій" в Windows, а на Xbox доступно застосунок Apple Music.

Софтверні гіганти Microsoft і Apple уклали угоду, в рамках якої "яблучні" сервіси з'являться в Windows 11 і Xbox.

Попередні версії Apple TV і Apple Music вже можна завантажити з магазину Microsoft Store, а їх повноцінний реліз відбудеться у 2023 році.

Крім того, в застосунок "Фотографії" інтегрується хмарне сховище iCloud – таким чином користувачі зможуть отримати прямий доступ до своїх фотографій та відео. Зауважимо, що раніше доводилося користуватися застосунком iCloud, яке інтегрувалося в "Провідник".

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Отже, підписники сервісів Apple зможуть користуватися своїми сервісами навіть на Windows без допомоги браузера.

Microsoft провела велику презентацію: що показали

На цьому ж заході корпорація Microsoft показала моноблок Surface Studio 2 Plus з RTX 3060, оновлений Surface Laptop, ноутбук Surface Pro 9 і Designer – застосунок для графічних дизайнерів з інтеграцією нейромереж.

Паралельно в Microsoft працюють над ще неанонсованою консоллю для гри через інтернет, яку компанія розробляє під кодовою назвою Keystone. Згідно з джерелами, ціна пристрою повинна скласти 99 доларів. Коли її планують представити, неясно.

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