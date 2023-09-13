Після анонсу iPhone 15 компанія відправила на пенсію відразу чотири девайси, в тому числі свій останній компактний смартфон.

Вчора ввечері пройшла традиційна вереснева презентація Apple. Як всі і очікували, компанія показала новенькі айфони з USB-C. Лінійка iPhone 15 надійде в глобальний продаж вже 22 вересня.

Дотримуючись практики попередніх років, відразу після презентації нових айфонів Apple оголосила про зняття з виробництва низки застарілих моделей. Список "жертв" охоплює iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini і iPhone 12.

Таким чином, актуальна лінійка смартфонів iPhone тепер виглядає наступним чином. Ці моделі можна розглядати до купівлі, якщо зараз ви ходите з зовсім застарілими апаратами.

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Як видно, в актуальній лінійці "яблучних" смартфонів залишилися iPhone SE 2022, найдешевший айфон для входу в екосистему Apple, а також стандартні iPhone 13 та iPhone 14 за $599 і $699. Само собою, до них приєдналися і свіжоанонсовані iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max.

А той факт, що iPhone 13 mini тепер вважається застарілим апаратом фактично підтверджує, що Applе вирішила "поховати" лінійку компактних флагманів. В майбутньому компанія буде випускати смартфони тільки з діагоналлю 6,1 дюйма і більше.

Варто також зазначити, що зняття з виробництва та з продажу старих моделей iPhone часто супроводжується зниженням цін на вторинному ринку, що може стати гарною новиною для тих, кому не потрібні найсвіжіші новинки.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що iPhone 15 та iPhone 15 Pro, попри перехід на USB Type-C, зберегли повільну зарядку. Тобто повна зарядка смартфонів, як і в попередніх поколіннях, буде займати близько півтори години.

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