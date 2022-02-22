Дизайн шолома і контролерів підходить під зовнішній вигляд PS5.

На початку січня Sony повноцінно представила PlayStation VR2 — гарнітуру віртуальної реальності нового покоління. Компанія також анонсувала перший проект для PS VR2 — Horizon Call of The Mountain. Дизайн пристрою японський платформотримач не розкрив, але довго чекати не довелося. Sony опублікувала в блозі PlayStation новий пост, в якому продемонструвала, як буде виглядати VR-гарнітура.

PlayStation VR2 має футуристичний дизайн і гармонує з PS5. Зовнішній вигляд пристрою нагадує сферу, що підкреслює 360-градусний огляд, який доступний користувачам у віртуальному просторі. У плані ергономіки Sony спиралася на попередню версію PS VR. Компанія реалізувала регульоване наголів'я і можливість змінювати розташування прицілу.

Ці функції добре показали себе в гарнітурі минулого покоління, проте PlayStation VR2 також зможе похвалитися деякими важливими нововведеннями. Сюди входить регулювання відстані між лінзами, знижена вага і особлива система вентиляції.

Основні відомості про PlayStation VR2

Гарнітура відзначиться роздільною здатністю 2000×2040 на кожне око, OLED-дисплеєм, полем огляду 110 градусів, частотою оновлення 90/120 Гц і підтримкою HDR.

Для використання шолома не знадобиться зовнішня камера, так як рухи гравця зчитуються за допомогою контролерів.

PS VR 2 оснащена технологією відстеження погляду. Гарнітура розпізнає напрямок, в якому дивиться гравець, і це можна застосовувати в геймплеї. За словами Sony, описана особливість гарантує новий рівень реалізму в проектах для VR.

PlayStation VR 2 підтримує тривимірне звучання, а її контролери володіють такою ж тактильною вібрацією, як DualSense.

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