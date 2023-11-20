Графік випуску змістився "десь до березня 2024", але йдеться про США. В інших країнах гарнітура може вийти тільки в 2025.

Пристрій Apple Vision Pro є потенційною заміною смартфона з розширеними функціями та унікальним дизайном. Її вихід очікувався в січні 2024 року, але поки новинка абсолютна не готова до запуску, тому компанія змушена зрушити терміни її виходу.

Про це повідомляє надійний інсайдер та оглядач Bloomberg Марк Гурман. Apple все ще тестує революційний пристрій й проводить "остаточні роботи". Через це графік випуску в продаж змістився "десь до березня".

Втім, йдеться поки тільки про місцевий ринок – в інших країнах Apple Vision Pro з'явиться у продажу в кінці 2024 року або на початку 2025. Найімовірніше, Apple продаватиме гарнітуру за попереднім записом лише у фірмових магазинах у США.

Очікується, що перед запуском Apple проведе додатковий медіа-захід, де нагадає потенційним покупцям, що це взагалі за гаджет такий та розповість додаткову інформацію про гарнітуру. Ймовірно, це буде березнева презентація з новими iPad OLED.

Новий пристрій Apple оцінила в $3500 (близько 130 000 грн). Компанія вже готує спрощену версію Vision Pro за 1500-2000 доларів, щоб перетворити продукт на масовий хіт. В Apple впевнені, що з часом гарнітура замінить і смартфон, і комп'ютер.

Деякі користувачі в мережі проводять паралелі з AirPower, бездротовою зарядкою від Apple, яку анонсувала в 2017 році. Однак з плином часу інженери компанії зіткнулися з непереборними, як їм здалося, труднощами, і пристрій так і не дожив до релізу.

Раніше ЗМІ розповідали, що керівник Apple Тім Кук особисто наполягає на тому, щоб якнайшвидше випустити гарнітуру змішаної реальності, хоча команда розробників вважає, що потрібно почекати де декілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro.

Vision Pro від Apple відрізняється від того, що показували інші розробники в області змішаної реальності. У нього є прозора зона, через яку видно реальний світ. А управляється гарнітура виключно очима, голосом і жестами рук – ніяких геймпадів й нічого подібного.

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