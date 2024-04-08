Зміни на міжнародному ринку смартфонів пов'язані з високим попитом на серію Galaxy S24, зокрема в США.

Після успішного для Apple 2023 року Samsung зібралася і добре стартувала у 2024. Корейська компанія повернула собі статус провідного виробника смартфонів у світі, йдеться у звіті дослідницької фірми Counterpoint Research.

Згідно зі звітом, у лютому 2024 року Samsung поставила на ринок 19,6 млн смартфонів і зайняла 20% світового ринку. Apple, зі свого боку, поставила 17,41 млн пристроїв і захопила 18% ринку.

У річному обчисленні Samsung втратила 1 місце на світовому ринку серед виробників смартфонів минулого року. Це сталося вперше за 13 років. Звіт дослідницької компанії IDC засвідчив, що у 2023-му частка Apple становила 20,1%, випередивши Samsung, чия частка знизилася до 19,4% із 21,7% у 2022 році.

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За інформацією медіа, зміни на ринку смартфонів пов'язані з високим попитом на випущену в лютому серію Galaxy S24 з підтримкою ШІ. Автори також помітили, що у США, де традиційно домінує Apple, корейській компанії вдалося з початку 2024 року збільшити свою частку з 20% до 36%. Водночас частка Apple на рідному ринку за той самий період скоротилася з 64% до 48%.

Важливо, що цьогорічні флагмани Samsung вперше змогли набрати більше балів задоволеності клієнтів, ніж поточна лінійка iPhone від Apple. На графіку можна побачити різницю між обома брендами:

Топовий флагман Samsung Galaxy S24 Ultra – головний конкурент iPhone 15 Pro Max – вийшов на початку лютого. Журналісти зробили повне порівняння двох головних флагманів, щоб визначити, який все ж таки з них кращий.

Однією з неочевидних переваг флагмана Samsung стало антивідблискове скло, завдяки якому картинка при яскравому освітленні має помітно цікавіший вигляд. Також під час тестів з'ясувалося, що у S24 Ultra куди краща автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max.

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