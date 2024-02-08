Навіть у непрості часи ринок схилився до вибору дорогих айфонів – у Apple 7 девайса з 10, що потрапили до топу.

Дослідницька компанія Canalys випустила звіт про найбільш продавані смартфони у світі в 2023 році. Весь топ-10 окупували пристрої Apple і Samsung.

За підрахунками спеціалістів, найбільше у 2023 році користувачі купували iPhone 14 Pro Max. Ця модель завершила рік з поставками на рівні 34 млн одиниць. У першу п'ятірку також увійшли iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 13.

Показово, що Samsung Galaxy A14 4G зумів зайняти шосте місце з результатом в 19 млн одиниць, тим самим демонструючи непохитну привабливість доступних смартфонів. Восьме і дев'яте дісталося ще двом бюджетним моделям південнокорейської компанії. Це підкреслює важливість доступних пристроїв на світовому ринку.

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У звіті також говориться, що в останні кілька років світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд багато в чому пов'язаний з розширенням сегмента б/у смартфонів – так, замість покупки нового середньобюджетного пристрою більшість користувачів віддають перевагу старому флагману.

Новий айфон традиційно покажуть у вересні. З чуток, на відміну від iPhone 15, в новому поколінні змінитися має майже все, від розмірів екрану до появи штучного інтелекту. Раніше iPhone 16 з новим блоком камер показали в різних кольорах.

А в січні відбулася довгоочікувана презентація нової флагманської серії Samsung Galaxy S24, головними фішками яких стали ШІ-функції. Також компанія значно покращила дисплей, акумулятор і пам'ять.

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