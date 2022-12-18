Зовні він нагадує звичайний 14-дюймовий ноутбук, але всередині це такий собі конструктор LEGO.

Американська комп'ютерна компанія Dell продемонструвала своє бачення ноутбуків майбутнього. На відміну від інших виробників, які намагаються представити ноутбуки з гнучкими дисплеями, у Dell вирішила піти своїм шляхом.

Компанія у ролику на YouTube показала, як виглядає її концептуальний модульний ноутбук Luna, який за зовнішнім виглядом схожий на звичайний 14-дюймовий ноутбук. Але всередині це такий собі конструктор LEGO, який можна повністю розібрати всього за 30 секунд.

Зазначається, що для розбирання такого ноутбука не потрібні ні викрутки, ні якісь додаткові інструменти. Все, що вимагається від користувача – затиснути спеціальний отвір в його корпусі за допомогою шпильки, зняти вставку над клавіатурою, після чого дістати необхідний компонент.

Таким чином можна без особливих зусиль, наприклад, замінити старий акумулятор або дисплей на новий. За словами розробників, весь цей процес не складніше, ніж вийняти SIM-карту з телефону.

Природно, ні про які технічні характеристики та терміни появи на комерційному ринку поки не йдеться, оскільки ноутбук поки існує тільки у вигляді концепту. Але якісь напрацювання Concept Luna цілком можуть реалізувати в майбутніх товарних пристроях Dell.

Який ноутбук купити в 2022 році

Якщо ви в пошуках нового лептопа, УНІАН ділився підбіркою найбільш якісних ноутбуків, випущених цього року. "Найкращим з найкращих" визнали Lenovo Yoga 9i. Він демонструє оптимальне співвідношення продуктивності, дизайну і ціни. Найкращим бюджетним ноутбуком став HP Pavilion Aero 13.

Якщо говорити про ігрові рішення, то тут найбільш оптимальним вважається Dell Alienware Х15 R2. До речі, одній з попередніх заміток ми розбиралися, наскільки виправдане рішення придбати ігровий ноутбук у 2022 році. Попри свою портативність і топове "залізо", у них вистачає своїх недоліків і більш дешевих конкурентів, зокрема, Steam Deck.

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