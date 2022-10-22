В Ірані вже більше як місяць не припиняються протести після смерті дівчини, яка "неправильно одягла хіджаб".

Білий дім веде переговори з керівником компанії SpaceX Ілоном Маском на предмет розміщення терміналів супутникового інтернету Starlink на території Ірану.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів.

Starlink розглядається як компактна і проста у використанні технологія, яка допоможе забезпечити доступ до Інтернету в Ірані, коли його обмежує місцева влада. Як зазначає CNN, Вашингтон шукає способи підтримати протестний рух в Ірані, що почалися близько місяця тому після смерті дівчини, яка "неправильно одягла хіджаб".

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Ми тримаємо руку на пульсі, щоб зробити все можливе, щоб підтримати сподівання іранського народу – цитує CNN слова високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Якщо цей план буде реалізований, Іран стане другою країною після України, де уряд Сполучених Штатів звернувся до Starlink за допомогою в наданні найважливіших телекомунікаційних послуг, навіть попри те, що надійність Маска в його відносинах з урядом США викликає питання.

Starlink, Ілон Маск і війна в Україні: що потрібно знати

Щонайменше 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому цього року.

14 жовтня компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів Starlink в Україні, від яких залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально наступного дня мільярдер заявив, що компанія все-таки продовжить фінансування Starlink в Україні: "чорт з ним... незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", – заявив він.

Маск також не раз говорив, що Росія намагається "вбити" Starlink в Україні. Попри те, що для захисту "старлінків" були спрямовані величезні ресурси, він "все одно може померти", підкреслив він.

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