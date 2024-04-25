Зазначається, що українцям варто подбати про стабільний та стійкий інтернет вдома.

Міністерство цифрової трансформації масштабувало інтерактивну мапу інтернет-провайдерів з усієї України, які працюють під час відключення світла, повідомив віце-прем’єр-міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, на мапі можна побачити провайдера у конкретному будинку, який може надати доступ до інтернету від 4 до 72 годин під час відключень світла. Саму мапу запустили наприкінці минулого року, проте спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз – для всієї України.

Міністр також закликав користувачів мапи залишати відгуки, чи справді провайдери дотримуються обіцяного.

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"Одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій - xPON. Вона найдовше може вас забезпечити стійким інтернет-доступом. Якщо хочете мати інтернет під час знеструмлень, раджу вибрати провайдера, який використовує оптоволоконні технології. Маємо бути гнучкими та готовими до будь-чого", - додав Федоров.

Інтернет та зв’язок під час блекауту в Україні

27 листопада 2023 року Мінцифри створило інтерактивну мапу інтернет-провайдерів, за допомогою якої українці зможуть дізнатися, скільки часу забезпечить інтернет провайдер у разі відключень електрики.

Зокрема, на інтерактивній онлайн-мапі можна: дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги; залишити відгук про роботу інтернету у вашому будинку під час відключень; переглянути відгуки людей щодо роботи мережі без електрики.

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