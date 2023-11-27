Українцям варто подбати про енергостійкий інтернет уже зараз, вважає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації створило інтерактивну мапу інтернет-провайдерів, за допомогою якої українці зможуть дізнатися, скільки часу забезпечить інтернет провайдер у разі відключень електрики. Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Створили інтерактивну карту провайдерів Києва, щоб ви легко та швидко дізналися, скільки працюватиме домашній інтернет у разі відключень електрики. Якщо годин роботи інтернету недостатньо, одразу на карті знаходьте найближчого провайдера, який серйозніше підготувався до блекаутів", - зазначив Федоров.

На інтерактивній онлайн-мапі можна:

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дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

залишити відгук про роботу інтернету у вашому будинку під час відключень;

переглянути відгуки людей щодо роботи мережі без електрики.

Зараз карта доступна для жителів Києва. Далі проект масштабується на інші великі міста України.

Перевірити на карті, скільки працюватиме інтернет від вашого провайдера в разі відключень можна за посиланням.

"Раджу подбати про енергостійкий інтернет уже зараз, щоб продовжити навчатися та працювати попри все", - додав Федоров.

Інтернет та зв’язок під час блекауту в Україні

26 жовтня Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією "ЛУН.Місто", щоб розробити мапу провайдерів, які зможуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень.

У листопаді експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч пояснив, що забезпечити зв’язок під час вимкнення світла важко, оскільки забезпечити автономну роботу зв’язку на довгий проміжок часу можна виключно за допомогою доволі потужних генераторів та кілька сотень літрів пального.

"Мобільні оператори виходять з того, що все ж таки тотальних блекаутів не буде. Вони розраховують, що блекаути будуть обмежені окремими районами або, можливо, кількома областями за один раз. Тому вони зможуть маневрувати цими мобільними групами, перекидаючи їх за необхідності", - сказав експерт.

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