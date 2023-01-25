Пристрій отримає фірмовий колір компанії і великий логотип "коли".

У мережі з'явився рендер так званого ColaPhone – фірмового смартфона від Coca-Cola. Подробиць про начинку поки немає, але відомо, що в розробці гаджета компанії допоміг один з провідних виробників смартфонів.

Уважні користувачі відразу впізнали в цьому пристрої realme 10, який вже продається на українському ринку. Судячи з усього, бренди готують колаборацію.

У плані дизайну тут без сюрпризів – фірмовий червоний колір компанії й великий логотип "коли". Також по рендеру можна припустити, що смартфон отримає здвоєну основну камеру, модулі якої розташовані в окремих колах на задній панелі.

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Коли Coca-Cola випустить свій смартфон, поки невідомо. Як і його можлива вартість.

До слова, інсайдером, який розповів про майбутній смартфон від Coca-Cola, виступив Ice universe, який часто ділиться ексклюзивною інформацією про новинки мобільної індустрії. Він, наприклад, першим точно розповів про новий тренд на смартфони з екранами-водоспадами, про "чубкик" в iPhone Х, про новий дизайн iPhone 14 з вирізом Dynamic Island і багато чого ще.

Найочікуваніші смартфони 2023 року

Серед них журналісти виділили потенційний iPhone 15 Ultra в титановому корпусі та Pixel Fold, перший складаний смартфон Google, чутки про випуск якого ходять ще з 2020.

Також у 2023 році очікується реліз флагманських Samsung із серії Galaxy S23. З чуток, модель Ultra буде оснащена 6.8-дюймовим екраном і 200-Мп камерою, а в основу всіх моделей ляже топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2. У списку найочікуваніших смартфонів 2023 також часто можна зустріти Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro та OnePlus 11.

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