Ігор Соловей наголошує, що не можна покладатися на платформу, яка має незрозуміле фінансування, незрозумілі протоколи безпеки та "зрозуміле походження".

Блокуваня чат-ботів з метою протидії окупантам продемонструвало ненадійність платформи Telegram. Про це сказав керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

"Головний висновок з цієї історії – це те, що Telegram фактично вбив цією подією, цим кроком рештки своєї репутації. Якщо раніше ще були якісь сумніви, що потрібно діяти більш м'якими способами щодо цієї мережі, то зараз таких сумнівів менше. Ми бачимо, що ця платформа є ненадійною в багатьох сенсах. І в пешу чергу, це коли власник дозволяє діяти на власний розсуд, не повідомляючи, не пояснюючи. А потім навіть офіційне пояснення мене дуже здивувало - "про це повідмило джерело в Telegram" - неназване "офіційне джерело". То про що ми можемо говорити?", - зазначив Соловей.

Він підкреслив, що не можна покладатися на платформу, яка має незрозуміле фінансування, незрозумілі протоколи безпеки та "зрозуміле походження", на платформу, яка не йде на контакт, не дотримується елементарних правил фактчекінгу, правил роботи бізнескомпаній.

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"Спроба дати Telegram можливість проявити себе, зараз демонструє свою нездатність. Бажання піти на контакт з Telegram, надсилаючи їм якісь окремі канали, профілі для блокування – воно не вирішить проблему", - впевнений Соловей.

Коментуючи ймовірність того, що ця велика компанія перебуває не під контролем ФСБ, він зазначив, що "на жаль, менеджмент Telegram не надав жодних доказів і спростувань того, що вони не пов'язані з російською державою".

Блокування ботів ГУР та СБУ мережею Telegram

У ніч з 28 на 29 квітня з'явилися повідомлення про те, що Telegram заблокував чат-боти для протидії окупантам. Зокрема, повідомлялося про блокування ботів Служби безпеки України, Мінцифри та інших органів державної влади. Однак офіційно інформацію не підтверджували.

Згодом про блокування свого чат-боту повідомили у легіоні "Свобода Росії". Вони також заявили, що під блокування потрапили боти збройних підрозділів і державних структур України.

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