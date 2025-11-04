WhatsApp випустила повноцінний додаток для Apple Watch – уже можна скачати

Для роботи програми потрібне сполучення з iPhone і watchOS 10 або новіше.

Розробники WhatsApp оголосили про вихід офіційного додатка для смарт-годинників від Apple. Інтерфейс програми вже адаптований під Liquid Glass у watchOS 26.

За допомогою програми можна читати повідомлення, надсилати текст та аудіо, а також ставити реакції та багато іншого. Усе працює прямо на Apple Watch, тому iPhone зайвий раз діставати не доведеться, йдеться в анонсі.

Для нового додатка WhatsApp для Apple Watch потрібен годинник Apple Watch серії 4 або новішої з watchOS 10 або новішої версії. Також для роботи потрібне сполучення з iPhone, де є WhatsApp зі встановленим месенджером. Його вже можна завантажити з App Store.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці травня WhatsApp випустив офіційний застосунок для iPad - через 15 років очікувань. Він підтримує весь функціонал, що і на iPhone. Те саме у вересні зробила Instagram.

Наприкінці жовтня WhatsApp запустив нову функцію для захисту резервних копій чатів. Тепер замість довгих паролів можна використовувати відбиток пальця, сканування обличчя або пароль блокування екрана.

Конкуренти Telegram нещодавно випустили одне з найбільших оновлень за останній час. Головна зміна - перероблений дизайн iPhone-версії в стилі Liquid Glass.

Вас також можуть зацікавити новини: