Google просить користувачів терміново оновити Chrome: чому це так важливо

Це вже п'ята уразливість нульового дня у 2026 році.

Google виявила чергову (вже п'яту з початку 2026 року) критичну вразливість у своєму браузері Chrome і рекомендує негайно встановити оновлення.

Небезпека уразливості CVE-2026-11645 оцінена як висока. Уточнюється, що вона дозволяє здійснювати операції читання та запису даних за межами допустимих областей пам'яті, що потенційно дозволяє зловмиснику виконувати довільний код на скомпрометованих пристроях.

У Google зазначили, що не будуть ділитися технічними деталями уразливості доти, доки більшість користувачів не встановить оновлення.

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Останнє оновлення для браузера Google також усуває десятки інших проблем безпеки. Всього в релізі виправлено 74 уразливості різного ступеня небезпеки. Найновіша версія Chrome має номер 149.0.7827.103

Користувачам браузерів на базі Chromium також рекомендують перевірити оновлення браузера. Серед таких браузерів – Brave, Opera, Edge та Arc.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ-модель вагою 4 ГБ. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

За даними аналітиків, частка Google Chrome на ринку браузерів збільшилася до 78%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію. Для порівняння, Edge, який посідає друге місце, користується менше 10%.

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