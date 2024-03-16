Обмеження визначені 12 пакетом санкцій Європейського Союзу.

Корпорації Microsoft та Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті російської IT-компанії Softline.

Там підтвердили отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про зупинення з 20 березня 2024 доступу до хмарних продуктів на території РФ і попередили про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів та сервісів Microsoft, Amazon та Google.

"Згідно з листами від правовласників, із зазначеної дати буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як (включаючи, але не обмежуючись): Power BI, Dynamics CRM та інші. Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, які містять ці продукти", - йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що ці обмеження щодо Росії передбачені 12 пакетом санкцій Європейського Союзу, який обмежує постачання до РФ програмного забезпечення для бізнес-аналітики, Customer Relationship Management та інших продуктів.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо", - зазначається у повідомленні.

Санкції проти РФ - останні новини

Європейський Союз введе нові санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального. Обмежувальні заходи торкнуться 35 фізичних і двох юридичних осіб.

У пропонованих списках - декілька російських тюремних і державних чиновників, судді, а також виправні колонії ІК-3 і ІК-6.

У лютому Євросоюз затвердив 13-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, було вирішено запровадити обмеження проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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