У компанії заявляють, що месенджер Цукерберга часто копіює функції Telegram, але робить це із запізненням і не так якісно.

Павло Дуров запустив конкурс із призовим фондом 50 тисяч доларів США (близько 2 млн грн), які дістануться автору найкращого ролика про те, чому Telegram кращий за WhatsApp.

"Ми спіймали WhatsApp на проведенні наклепницьких PR-кампаній проти Telegram, тому буде справедливо завдати удару у відповідь. Більше ніяких хороших ігор – рукавички знято", – йдеться в повідомленні.

Брати участь можуть жителі будь-яких країн, але відео має бути обов'язково англійською, не довшим трьох хвилин й адаптоване для вертикальних форматів, таких як TikTok, Instagram Reels і YouTube Shorts. Автори можуть використовувати ШІ-інструменти як додаткову допомогу.

Відео дня

Дуров також опублікував список із 30 ключових функцій, які з'явилися в його месенджері задовго до того, як їх додали у WhatsApp. Наприклад, реакції на повідомлення, канали та перетворення голосу в текст.

Заявки приймають до 26 травня, а підсумки підіб'ють у червні.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики у сферу похвали". Наприклад, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

Раніше цього місяця WhatsApp припинив підтримку iPhone до версії iOS 15. Це означає, що власники iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6+ втратять доступ до месенджера, тому що їхні смартфони не підтримують актуальні версії iOS.

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