Сам Дуров пообіцяв більше модерувати контент на платформі.

Команда Telegram почала змінювати правила роботи сервісу після затримання у Франції творця месенджера Павла Дурова. Зокрема, автори непомітно оновили розділ поширених запитань, вказавши, що приватні чати більше не захищені від модерації.

На це звернув увагу портал The Verge. В оновленому розділі йдеться про те, що "у всіх додатках Telegram є кнопка "Поскаржитися", натиснувши на яку можна повідомити про незаконний контент модератора". Таким чином, Телеграм почне переглядати і приватні чати.

Платформа на сторінці FAQ також залишила адресу електронної пошти, на яку можна надіслати запит модераторам на видалення контенту, попередньо прикріпивши відповідне посилання. Офіційних заяв з приводу нової політики месенджера поки що не надходило.

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Раніше сьогодні Павло Дуров зробив свою першу публічну заяву після арешту, зазначивши, що "Telegram неідеальний", а різке збільшення кількості користувачів до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

За словами творця платформи, він поставив собі за мету значно поліпшити ситуацію в цьому напрямі і вже почав "цей процес усередині компанії". І судячи з усього, деякі з обіцяних змін уже набули чинності, включно з модерацією приватних чатів.

Як повідомляв УНІАН, з Telegram на тлі арешту Дурова також зникла функція "Люди поруч", яка встигла заробити погану репутацію. Її часто використовували для стеження за користувачами, а також поширення протизаконних товарів і послуг.

Дискусія щодо заборони Telegram в Україні триває вже кілька років. Так, зокрема, глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що Telegram є величезною проблемою для України. Однак, на його думку, блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

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