Функцію часто використовували для стеження за користувачами, а також поширення протизаконних товарів і послуг.

Користувачі Telegram звернули увагу, що в мобільній версії месенджера перестала працювати функція "Люди поруч", яка встигла заробити погану репутацію.

Функція "Люди поруч" показувала користувачів, які перебувають поблизу, і досить точну відстань до них. Функцію переважно використовували зловмисники для пошуку жертви, а також поширення протизаконних товарів і послуг.

Сама вкладка залишилася на місці, проте месенджер більше не відображає користувачів поблизу. Наразі невідомо, чи пов'язано це з технічним збоєм, чи з рішенням Telegram навмисно прибрати функцію на тлі арешту Павла Дурова.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні у Франції затримали генерального директора і засновника Telegram Павла Дурова. Його звинувачують у неналежній модерації месенджера і відмові від співпраці з французькими правоохоронцями.

Команда Telegram випустила заяву, в якій повідомляється, що вони дотримуються законів Євросоюзу, а самому Дурову нема чого приховувати. Тим часом у Верховній Раді знову порушили питання введення регулювання російського месенджера в Україні.

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