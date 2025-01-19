TikTok подякував обраному президенту США Трампу за можливість працювати.

Соціальна мережа TikTok, яку заблокували на території Сполучених Штатів Америки, почала там відновлювати свою роботу. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в акаунті додатку у соцмережі X.

"За домовленістю з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування", - зазначається у пості.

Також TikTok подякував обраному президенту США Дональду Трампу за можливість працювати, адже раніше той у своїй соцмережі TruthSocial повідомляв, що відтермінує обмеження роботи застосунку.

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"Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зазнають штрафних санкцій, надаючи TikTok понад 170 мільйонам американців і дозволяючи процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств", - пишуть представники TikTok.

Вони додали, що працюватимуть із "президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах".

Заборона TikTok у США: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, американський мільярдер Ілон Маск із команди Трампа розкритикував заборону TikTok у США. Він заявив, що "це суперечить свободі слова".

Перед цим Трамп оприлюднив власний план порятунку TikTok. Він пообіцяв у понеділок видати виконавчий указ "про продовження періоду часу до набуття чинності закону про заборону". ЗМІ зазначають, що пропозиція Трампа передбачає 50-відсоткову частку власності уряду США в будь-якій майбутній угоді з реструктуризації програми.

19 січня TikTok припинив роботу у США для 170 мільйонів користувачів. Це сталося після набуття чинності закону, що зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в додатку або зіткнутися із забороною.

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