Telegram додав систему імен користувачів ще у 2014 році.

WhatsApp готує корисну функцію для тих, хто хоче більше приватності. Зовсім скоро в месенджері з'явиться можливість "тегати" співрозмовників у чатах і знаходити людей у пошуку, не знаючи їхнього номера.

Таким інсайдом поділилося профільне видання WABetaInfo – вони знайшли в коді бета-версії WhatsApp згадку юзернеймів, як у Telegram та інших месенджерах. Зараз замість юзернейму додаток показує реальний номер телефону.

Згідно з попередньою інформацією, користувацькі нікнейми мають містити щонайменше одну літеру, при цьому необхідно вказувати від 3 до 30 символів. Після вибору допустимого нікнейма WhatsApp підтвердить його за допомогою анімації. З цього моменту нікнейм буде відображатися в розмовах і групових чатах.

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При цьому ті, у кого вже збережено ваш номер, як і раніше, зможуть знаходити і писати вам без змін. Тож із друзями та рідними зв'язок не загубиться, просто з'явиться більше контролю над тим, хто може про вас бачити.

Функція поки що в розробці, але, судячи з усього, апдейт для всіх випустять найближчим часом. Це вже не вперше, коли WABetaInfo пише про плани WhatsApp додати юзернейми.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року WhatsApp перестав працювати на старих iPhone, включно з iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Якщо ви власник одного з них, рекомендується терміново оновитися.

Тим часом Apple, ймовірно, передумала випускати iOS 19: замість неї одразу вийде iOS 26. Аналогічно будуть названі macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26.

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