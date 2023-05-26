Тепер шукати і додавати контакти можна буде не тільки за номером телефону.

В останні декілька років за WhatsApp помічено чимало випадків "підглядання" функцій у Telegram. І, судячи з усього, команда месенджера не планує зупинятися на цьому.

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, незабаром в WhatsApp з'являться юзернейми – користувачі зможуть шукати і додавати контакти не тільки за номером телефону, а ще й по короткому і унікальному імені.

Telegram додав систему імен користувачів ще в 2014 році. Вибравши собі юзернейм, можна не "світити" номер телефону, і надавати новим людям нікнейм в якості контакту. З релізом нікнеймів WhatsApp стане таким же зручним в цій області, як Telegram.

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Опцію вже додали в бета-версію WhatsApp, і включать для всіх в одному з наступних оновлень мобільного клієнта для смартфонів.

Що нового у WhatsApp у 2023 році

Раніше WhatsApp дозволив редагувати нещодавно надіслані повідомлення та захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що до кінця літа в WhatsApp додадуть канали за аналогією з Telegram, а дизайн клієнта для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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