Проблеми почали виникати в різних регіонах країни.

Після того як у Росії заборонили Facebook і Instagram, визнавши їх "екстремістськими", путінський режим взявся за блокування популярних VPN-протоколів.

За повідомленням російських інформджерел, проблеми спостерігаються, як мінімум, в Західному Сибіру, Краснодарі, Ростові-на-Дону – там недоступні сервери на протоколах L2TP і IPsec. Ба більше, в мережах "Ростелекома" та інших операторів підключення не здійснюється навіть між сервером та клієнтом в Росії.

Це великий удар, зокрема, по корпоративних мережах – багато адміністраторів таких мереж зараз терміново шукають вирішення для обход – йдеться в повідомленні сервісу моніторингу блокувань і доступності ресурсів.

Простими словами, вихід в Інтернет без цензури для звичайних росіян незабаром стане неможливим, якщо ще ні.

Зазначається, що Роскомнагляд почав масово блокувати VPN-сервіси в Росії відразу ж після початку повномасштабної війни в Україні. Серед заблокованих – Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN і IPVanish VPN.

Крім того, за незалежне висвітлення війни в РФ вже заблокували понад 1000 сайтів. Від російських ЗМІ вимагають називати війну виключно "спеціальною операцією", а всі незгодні потрапляють в чорний список.

Нагадаємо, раніше в РНБО дали рекомендації по VPN-сервісах для українців, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, і які підключені до російських мереж.

Вас також можуть зацікавити новини: