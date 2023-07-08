Apple давно веде розробку власного 5G-модему, проте схоже, що готовий він буде не раніше 2025 року.

Чутки про iPhone SE четвертого покоління циркулюють ще з початку року. Раніше подейкували про скасування проєкту через слабкі продажі недорогих моделей від Apple, але тепер все більше джерел стверджують, що умовний Phone SE 4 все-таки вийде, але його доведеться почекати.

За даними корейського видання The Elec, новий iPhone SE буде представлено в 2025 році. Причина затримки криється в тривалій розробці власного 5G-модема. Саме ця модель стане випробувальним майданчиком власних модемів Apple.

Повідомляється, що Apple планувала випуск власного модема як мінімум з 2018 року і придбала більшу частину бізнесу Intel з виробництва модемів для смартфонів роком пізніше. Експерти з'ясували, що модем буде готовий не раніше 2025 року, тому очікується, що iPhone та iPhone 16 все ще будуть використовувати модеми Qualcomm.

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Раніше говорилося, що iPhone SE 4, окрім власного 5G-модема, отримає 6.1-дюймовий OLED-екран і дизайн, аналогічний iPhone 14. До сьогодні лінійка iPhone SE оснащувалася 4.7-дюймовими LCD-екранами і модемами від Qualcomm.

iPhone SE напрочуд популярний

Актуальний iPhone SE 3-го покоління був випущений в березні 2022 року, так що на цей момент він досить свіжий. Попереднє покоління вийшло в 2020 році, тобто покоління було актуальним два роки. У випадку з iPhone SE 3, мабуть, актуальним він буде мінімум три роки.

Згідно зі статистикою за 2022 рік, SE2022 став одним з найбільш продаваних смартфонів року. І це попри застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор.

Раніше Apple підтвердила, що iPhone SE 2022 також отримає оновлення до новенької iOS 17.

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