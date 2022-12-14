Але працювати це буде тільки в країнах ЄС.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що Apple готується дозволити установку застосунків на iPhone або iPad із альтернативних магазинів застосунків.

На такий крок купертинівці змушені піти через закон ЄС про "цифровий ринок і цифрові послуги", спрямований на створення рівних умов для сторонніх розробників.

Згідно з даними Bloomberg, функція може з'явитися вже в iOS 17, яку представлять влітку 2023 року. При цьому, закон ЄС передбачає, що компанії (до них же відноситься і Google), можуть не дотримуватися правил до 2024 року.

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Зараз Apple розробляє варіанти роботи такого механізму: наприклад, установка тільки схвалених застосунків і запуск функції виключно на території Європейського Союзу. А якщо аналогічний закон ухвалять в інших країнах, Apple буде змушена дозволити альтернативні магазини повсюдно.

Також Apple працює над API, яке дозволить використовувати NFC для оплати через сторонні застосунки. Якщо компанія відмовиться виконувати закони ЄС, їй загрожує пристойний штраф – 10% від загального річного обороту, не тільки з території Євросоюзу.

До цього ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C

З 28 грудня 2024-го їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі та колонки. Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

Також закон дозволяє споживачам вибрати – купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС впевнені, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

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