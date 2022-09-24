Telegram заблокував на iPhone кілька пов'язаних з Білоруссю рашистських каналів, сумарною кількістю у 80 тисяч підписників.
Про це йдеться у блозі Дурова.
Дуров пояснює, що соцмережа виконала вимогу Apple для iPhone/iPad.
Адміністратори ще кількох подібних пабліків отримали від Telegram попередження, що вони порушують вимоги Apple.
Дуров наголосив, що канали повинні дотримуватися умов користування, інакше будуть невідворотно заблоковані у версіях месенджера на App Store та Google Play.
"Втеча в інші мобільні додатки не допоможе їм уникнути обмеження доступу, тому що інший мобільний додаток так само виконуватиме правила магазинів додатків", - йдеться у повідомленні.
Дуров пояснив, що 23 вересня після повторного порушення був видалений російськомовний канал, який закликав "різати" і "розстрілювати" беззбройних людей.
Telegram Baza уточнює, що серед заблокованих - Telegram-канал білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка, а також канал російської диверсійно-штурмової групи "Русич", який опублікував інструкцію, як правильно вбивати українських військовополонених.
Пропаганда РФ у Telegram
- З початку повномасштабної війни в Україні російська пропаганда розгорнула фейк-кампанію в Телеграм-каналах.
- Мова йде про канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
- В СБУ нагалошують, що їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ.