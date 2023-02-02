Робоче місце розгортається де завгодно всього за 15 секунд.

Ентузіасти не перестають дивувати. На цей раз автор YouTube-каналу DIY Perks, відомий незвичайними виробами та винаходами, зробив собі трьохдисплейний ПК у форматі невеликої валізки. Робоче місце розгортається де завгодно всього за 15 секунд.

Корпус він надрукував на 3D-принтері, а залізо переставив з ігрового ноутбука Dell. Основна матриця на 15.6 дюйма з роздільною здатністю 4К, бічні ж взяті від 9.7-дюймових iPad.

Знизу є складні ніжки – їх можна розсунути, щоб встановити екрани на рівні очей, а зверху розміщена ручка.

Єдиний мінус: мишку і клавіатуру потрібно носити окремо – місця для них в ПК-валізі не знайшлося. А ось акумулятор залишився, хоча неясно, наскільки його вистачить в такому режимі роботи.

Процес складання ентузіаст показав на відео:

Раніше УНІАН розповідав про умільців з Китаю, які модифікували корпус iMac, прибравши "підборіддя". Так вони домоглися по-справжньому повноекранного дизайну. А ще раніше вони самостійно зібрали складаний Айфон.

Також писали про інженера-любителя з США, який створив в домашніх умовах найшвидший в світі безпілотний літальний апарат і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він здатний розганятися до 414 км/ч.

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