Модифікація 24-дюймового iMac являє собою екран без "підборіддя" та однаковими рамками з усіх боків.

Умільці з Китаю не перестають дивувати. Не так давно вони самостійно зібрали складний Айфон, а тепер модифікували корпус iMac, прибравши "підборіддя". Так вони домоглися по-справжньому повноекранного дизайну.

Для створення кастомного iMac модери розібрали яблучний пристрій й витягли з нього всю внутрішню начинку. Потім позбулися "підборіддя", після чого виготовили нову задню панель з анодованого алюмінію із невеликим виступом, в який потім й перемістили залізо.

В результаті моноблок став виглядати ще більш мінімалістично, а бонусом йому додали логотип Apple з підсвічуванням – "яблучко" виготовили з акрилу. Повний процес модифікації можна подивитися в 7-хвилинному ролику, опублікованому в китайському сервісі BiliBili.

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Нижче – невеличкий фрагмент з уже фінальним результатом.

Apple відклала реліз нових Mac до 2023 року

Раніше стало відомо, що нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей як мінімум до першого кварталу 2023 року.

Раніше передбачалося, що до кінця цього місяця будуть представлені й надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Maxт та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Також Apple працює над топовим Mac Pro.

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