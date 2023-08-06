Його головна особливість полягає в тому, що він охолоджується як внутрішньою "водянкою", так і озером, в яке опущений.

YouTube-блогер з каналу DIY Perks, відомий незвичайними виробами і винаходами, показав у новому ролику процес створення""підводного" комп'ютера на базі Core i9-13900k і GeForce RTX 4090.

Його головна особливість полягає в тому, що він охолоджується як внутрішньою водянкою, так і озером, в яке опущений.

Для вищезгаданого комплекту "заліза" автор виготовив спеціальний корпус, головним елементом якого стала акрилова труба. Для відведення тепла від процесора і карти використовувалася система рідинного охолодження (СРО), а замість звичайного радіатора встановлено зовнішній теплообмінник, зроблений з мідних труб. Вся ця конструкція потім була занурена в невелику водойму.

Такий метод охолодження ПК показав себе неймовірно ефективним: в ході стрес-тестів процесор не нагрівався більше ніж 60 градусів, а температура відеокарти не перевищувала 41 градусів.

Процес складання ентузіаст показав на відео:

До цього ютубер також створив унікальну PlayStation 5 товщиною два сантиметри. Він повністю перепроєктував консоль – для цього довелося змінити системну плату, розташування компонентів і систему охолодження. Загалом, дивіться самі.

З чого зібрати ігровий ПК в 2023 році

Напередодні Valve випустила свіжий звіт щодо обладнання і ПО користувачів Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів

Статистика показує, що GeForce GTX 1650 все ще є найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam. На другому місці знаходяться RTX 3060, а на третьому – GTX 1060. Водночас відеокарти нового покоління RTX 40 поки не особливо популярні серед гравців.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Водночас все більше користувачів віддають перевагу ОС Windows 11.

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