Він назвав свою приставку Slim-версією PS5.

Коли PlayStation 5 вперше показали широкій аудиторії, багато гравців здивувалися. Консоль виглядала футуристично і здавалася незвично великою. У команді Sony розміри приставки пояснили її потужністю, мовляв, пристрій виділяє багато тепла і потрібна відповідна система охолодження, щоб його розсіювати. Однак PlayStation 5 цілком могла б виявитися більш компактною. Це довів автор YouTube-каналу DIY Perks. Він створив Slim-версію PS5 і показав процес на відео.

Блогер повністю перепроектував консоль. Для цього довелося змінити системну плату, розташування компонентів і систему охолодження. Від громіздких вентиляторів DIY Perks відмовився. Замість них ентузіаст реалізував водяне охолодження.

Блок живлення теж довелося винести за межі корпусу. Блогер зробив його зовнішнім, щоб максимально заощадити місце всередині приставки. Результат вийшов вражаючим — PlayStation 5 від DIY Perks має товщину всього два сантиметри. Правда, це без урахування водяного охолодження, яке довелося заховати під стіл.

В кінці ролика ентузіаст продемонстрував роботу кастомной PS5. Він опублікував технічні характеристики і запустив Horizon Forbidden West. Гра працювала плавно, хоча для зваженої оцінки потрібно більше геймплейних кадрів.

Нагадаємо, раніше видання VGC повідомляло, що Sony зареєструвала в Японії нову модель PlayStation 5 з серійною назвою CFI-1200. Пристрій точно буде мати якесь поліпшене радіообладнання. А ось чи планується реалізувати більш значущі зміни, поки невідомо.

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