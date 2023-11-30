Вона менше звичайної консолі на 60%, тому її легко можна брати з собою в поїздки.

Раніше цього місяця у продаж надійшла оновлена консоль PlayStation 5 – але багатьом користувачам, м'яко кажучи "не зайшов" полегшений дизайн. Для "компактної" консолі PS5 Slim була не надто вже й компактною, якщо порівнювати з PlayStation 2 і PlayStation 2 slim.

Автору популярного YouTube-каналу Not From Concentrate теж не сподобалося рішення від Sony, тому він зібрав свою кастомну версію PS5. Вона менше звичайної консолі на 60%, тому її легко можна брати з собою в поїздки.

У ролику блогер показав, як спроектував і зібрав консоль, приділивши при цьому особливу увагу системі охолодження, абт його більш компактна модель не страждала від сильного перегріву.

Як виявилося, розмір практично не позначився на температурі. Кастомна "PS5 Slim" чудово проявила себе в іграх: вона гріється лише на кілька градусів сильніше, при цьому, зменшившись, майже вдвічі.

Цікаво, що така PS5 Slim не тільки майже в три рази менше версії від Sony, але й помітно функціональніше. Зокрема, вона підтримує зовнішній дисковод і функціональну підставку з можливістю заряджати відразу два геймпади DualSense.

Sony вже підтвердила, що з виходом "PS5 Slim" оригінальна модель консолі PS5 перестане вироблятися. Таким чином, після того, як запаси початкових PS5 закінчаться в магазинах, у користувачів не буде варіантів, і їм доведеться купувати полегшену PlayStation 5.

Також, за чутками, Sony вже працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Нібито консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8k. Реліз, скоріш за все, в листопаді 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: