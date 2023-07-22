Наступне покоління сімейства PlayStation вийде не раніше 2028 року.

Один з найавторитетніших і відомих ігрових інсайдерів тому Хендерсон поділився подробицями про ще не анонсовані PlayStation 5 Pro і PlayStation 6. Замітку він опублікував на сайті KeyToGaming.

Згідно з його даними, Sony дійсно займається розробкою покращеної версії PS5 – вона проходить під кодовою назвою Project Trinity, і працюють над нею з початку 2022 року. Девкіти (консолі для розробників), імовірно, відправляться в ряд студій до кінця листопада 2023 року.

Що ж до особливостей консолі, то PS5 Pro буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Разом з тим оновлена консоль повинна краще працювати з трасуванням променів. Реліз, найімовірніше, відбудеться в листопаді наступного року.

Відео дня

Наступне покоління консолей – PlayStation 6 – буде представлено тільки в 2028 році, вважає Інсайдер.

Раніше Хендерсон розповідав, що PlayStation 5 Slim може бути не тим, що від неї очікують. Нібито консоль не буде "тонкою", тобто вона не буде позиціюватися як полегшена версія та й навряд чи консоль отримає слово Slim в назві.

А тим часом на цю осінь у Sony заплановано вихід Project Q – нової портативної консолі компанії. Вона призначена для відтворення ігор з PlayStation 5 за допомогою функції Remote Play. Проєкти транслюватимуться в дозволі 1080р при 60 кадрах/с.

Раніше Sony представила лімітований бандл PS5, який включає консоль і контролер DualSense Wireless в дизайні гри Marvel's Spider-Man 2. Він з'явиться у продажу вже 1 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: