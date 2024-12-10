Одним із ключових нововведень стане перехід з mini-LED на OLED-дисплеї. Разом із цим компанія позбудеться "чубчика".

Apple запланувала на 2026 рік "капітальний редизайн" MacBook Pro. Про це пише MacRumors, посилаючись на звіт дослідницької фірми Omdia.

Одним із ключових нововведень стане перехід з mini-LED на OLED-дисплеї. Це гарантує підвищену яскравість, покращений контраст і ще більшу енергоефективність. До того ж, OLED-дисплеї дозволять зробити ноутбуки тоншими.

Разом із цим виробник позбудеться "чубчика". Замість нього буде виріз під камеру із системним інтерфейсом у стилі Dynamic Island на iPhone. Джерела зазначають, що таке рішення збільшить доступну площу екрана й усуне проблему з перекриттям рядка меню macOS.

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Передбачається, що до появи MacBook Pro з OLED-екраном без "чубчика" значного редизайну в ноутбуках Apple очікувати не варто. Буде тільки еволюційне оновлення у вигляді свіжих чипів: приблизно таке ж, що ми отримали наприкінці жовтня з макбуками на M4 Pro і M4 Max.

Крім цього, у звіті Omdia згадується, що після MacBook Pro OLED-дисплей спочатку отримає iPad mini (наприкінці 2026 року), потім iPad Air (у 2027). MacBook Air піде за ними у 2028 році, але збереже "чубок" в екрані.

Які новинки випустить Apple у 2025 році

Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення iPhone SE в історії. Також варто чекати на новий iPad, iPad Air і MacBook Air.

Восени покажуть номерні Айфони 17. Якщо чутки підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air - він буде настільки тонким, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

Також колись у 2025 році очікується вихід доступної версії гучного шолома Apple Vision Pro, другого покоління геоміток AirTag і нового покоління пристроїв для розумного будинку.

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