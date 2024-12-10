Apple запланувала на 2026 рік "капітальний редизайн" MacBook Pro. Про це пише MacRumors, посилаючись на звіт дослідницької фірми Omdia.
Одним із ключових нововведень стане перехід з mini-LED на OLED-дисплеї. Це гарантує підвищену яскравість, покращений контраст і ще більшу енергоефективність. До того ж, OLED-дисплеї дозволять зробити ноутбуки тоншими.
Разом із цим виробник позбудеться "чубчика". Замість нього буде виріз під камеру із системним інтерфейсом у стилі Dynamic Island на iPhone. Джерела зазначають, що таке рішення збільшить доступну площу екрана й усуне проблему з перекриттям рядка меню macOS.
Передбачається, що до появи MacBook Pro з OLED-екраном без "чубчика" значного редизайну в ноутбуках Apple очікувати не варто. Буде тільки еволюційне оновлення у вигляді свіжих чипів: приблизно таке ж, що ми отримали наприкінці жовтня з макбуками на M4 Pro і M4 Max.
Крім цього, у звіті Omdia згадується, що після MacBook Pro OLED-дисплей спочатку отримає iPad mini (наприкінці 2026 року), потім iPad Air (у 2027). MacBook Air піде за ними у 2028 році, але збереже "чубок" в екрані.
Які новинки випустить Apple у 2025 році
Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення iPhone SE в історії. Також варто чекати на новий iPad, iPad Air і MacBook Air.
Восени покажуть номерні Айфони 17. Якщо чутки підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air - він буде настільки тонким, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.
Також колись у 2025 році очікується вихід доступної версії гучного шолома Apple Vision Pro, другого покоління геоміток AirTag і нового покоління пристроїв для розумного будинку.