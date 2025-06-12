Пристрій синхронізуватиме дзвінки, повідомлення та дані про здоров'я.

Китайський бренд Vivo заявив, що їхній майбутній складаний флагман X Fold 5 стане першим Android-смартфоном з підтримкою Apple Watch.

Згідно із заявою, годинник зможе відображати дзвінки та повідомлення на Vivo X Fold 5, а також синхронізувати дані про здоров'я. При цьому зберігається паралельна синхронізація з iPhone і Mac - дзвінки, прийняті на X Fold 5, можуть відображатися на інших пристроях екосистеми Apple.

Інтеграція здійснюється через акаунт iCloud. Також обіцяна підтримка iCloud Drive, синхронізація фотографій, нотаток та інших сервісів. Ба більше, X Fold 5 можна буде використовувати як додатковий дисплей для Mac - за аналогією з функцією Sidecar.

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Яким чином компанія змогла домогтися такого прогресу, невідомо. Можливо, йдеться про частковий обхід обмежень, що може вплинути на стабільність роботи і викликати проблеми під час майбутніх оновлень iOS і watchOS.

Vivo X Fold 5 представлять найближчими тижнями. Він також стане першим у світі складним смартфоном із триразовим захистом - від води, пилу і падінь.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi працює над повноцінною сумісністю своїх пристроїв з Apple Watch, AirPods і HomePod. Як саме це буде реалізовано, поки незрозуміло.

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