Названо точну дату презентації iPhone 16 та інших 'яблучних' гаджетів

Чекати залишилося недовго. Однією з ключових тем виступу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

Компанія Apple почала запрошувати ЗМІ на "спеціальний захід", який відбудеться 10 вересня о 20:00 за Києвом. Інсайдер Majin Bu опублікував у себе в твіттері скріншот запрошення.

Слоган івенту – "Ready. Set. Capture". Судячи з усього, акцент буде зроблено на можливостях зйомки прийдешньої серії iPhone 16, яка, як відомо, отримає абсолютно нову кнопку Capture, відповідальну за роботу камери.

Разом із новими iPhone у вересні буде представлено й інші пристрої, зокрема Apple Watch нового покоління і відразу дві моделі Airpods 4. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

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Що вже відомо про iPhone 16

Головний Apple-інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман каже, що від серії iPhone 2024 не варто чекати багато чого: суттєві зміни в Купертіно приберегли для 2025 року.

У серію iPhone 16 увійдуть чотири моделі різних розмірів: iPhone 16 (6,1"), iPhone 16 Plus (6,7"), iPhone 16 Pro (6,3"), iPhone 16 Pro Max (6,9"). Габарити Pro-моделей зростуть, також обидві моделі iPhone 16 Pro вперше запропонують ультраширококутну камеру на 48 Мп.

Основну ставку в нових айфонах зроблять на Apple Intelligence, але більшість функцій ШІ не встигнуть доробити до релізу iOS 18 у вересні. А оновлена Siri і зовсім з'явиться лише навесні 2025-го. До того ж, він працюватиме не тільки на iPhone 16, а й на молодших моделях: iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. В іншому, все традиційно: новий процесор, батареї більшої місткості і нові забарвлення.

Зі свого боку, майбутнім iPhone 17 приписують 24-Мп фронталку, повний перехід на 120-герцеві екрани ProMotion і появу нової "супертонкої" моделі. А у iPhone 17 Pro Max всі три камери будуть на 48 Мп.

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