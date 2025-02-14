iPhone 17 Air замінить у лінійці класичних смартфонів модель Plus, а бюджетний iPhone SE отримає найбільше оновлення в історії.

Цього року Apple має випустити відразу п'ять смартфонів. Судячи з останніх чуток, прем'єри iPhone 17 Plus не відбудеться – його місце займе інший апарат. А вже зовсім скоро вийде новий бюджетний SE, пише 9to5Mac.

Ось усе, що про них відомо – від характеристик до дизайну і ціни.

iPhone SE4 (інша назва – iPhone 16E)

Бюджетний iPhone, який не оновлювався з 2022 року, повинні представити з дня на день. Ймовірно, у середу, 19 лютого.

Відео дня

Судячи з витоків, Apple випустить пристрій у стилі iPhone 14 без кнопки Home, з OLED-екраном, Face ID, чипсетом A18 з iPhone 16, 8 ГБайт ОЗП і підтримкою нейромереж. Ззаду буде розташована 48-мегапіксельна одинарна камера, збоку – кнопка Action Button, знизу – роз'єм USB-C.

Крім цього, очікується, що новий iPhone SE стане першим з фірмовим модемом 5G, розробленим Apple, що зробить його ще більш привабливим бюджетним варіантом.

iPhone 17 Air

Раз на декілька років Apple "освіжає" лінійку класичних смартфонів, видаляючи старі та додаючи нові моделі. 2023 року iPhone mini офіційно "вибув з гри", а 2025-го замість iPhone Plus вийде iPhone 17 Air.

17 Air стане найтоншим iPhone від Apple за всю історію з унікальним новим розміром дисплея (6,6-дюймів), який може стати ідеальним компромісом між "прошками".

Але доведеться пожертвувати потужністю процесора (чип A19, а не A19 Pro) і кількістю модулів камери. Повідомляється, що Air отримає один об'єктив на 48 мегапікселів, як і бюджетний iPhone SE 4. Смартфон повинні оцінити в 900-1000 доларів.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro пропонуватиме той самий 6,3-дюймовий дисплей, що і 16 Pro, але отримає парочку важливих змін у дизайні. Наприклад, перероблену рамку з алюмінієм (замість титану) і збільшений "прямокутний" виступ камери.

Основні характеристики:

процесор A19 Pro;

12 ГБ оперативної пам'яті;

модем 5G від Qualcomm;

нова фронтальна камера на 24 Мп.

iPhone 17 Pro Max

Як завжди, iPhone 17 Pro Max отримає всі переваги iPhone 17 Pro, але з кількома додатковими фішками, такими як більший акумулятор і, за чутками, меншим Dynamic Island.

Також можливі ексклюзивні переваги в камері. У ранніх витоках йшлося про те, що iPhone 17 Pro Max стане першим смартфоном Apple з трьома 48-мегапіксельними камерами, включно з телефото.

iPhone 17

Завершує лінійку 2025 року базова модель iPhone 17.

Нинішній iPhone 16 став одним із найпотужніших базових оновлень за останні роки. Нам доведеться почекати і подивитися, чи станеться це знову цього року, однак очікувані характеристики поки що виглядають так:

фронтальна камера 24 МП

процесор А19

8 ГБ оперативної пам'яті

той самий 6,1-дюймовий дисплей, що й у iPhone 16.

Інсайдери кажуть, що в Apple заплановано багато анонсів на найближчі місяці. Окрім бюджетного iPhone SE 4, мають представити нові iPad Air і MacBook Air. Також компанія працює над iPad 11, новою версією свого найдоступнішого планшета, і бюджетним годинником Apple Watch SE 3.

До слова, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg.

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