Офіційний анонс відбудеться вже у середу, 19 лютого.

Останнім часом у мережі з'явилося багато чуток про те, що Apple ось-ось "завалить" нас новинками. Сьогодні глава компанії Тім Кук підтвердив швидкий анонс, опублікувавши в X тизер із текстом:

"Готуйтеся зустріти нового члена сім'ї", - написав Тім Кук, і додав, що в середу, 19 лютого відбудеться запуск нових продуктів Apple.

Судячи з усього, Apple не стане проводити повноцінний івент з онлайн-трансляцією. Компанія періодично оголошує про мінорні оновлення продуктів у форматі прес-релізу на сайті. Ймовірно, так станеться і цього разу.

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Інсайдери впевнені, що 19 лютого Apple представить наступний доступний iPhone SE, але називатися він буде iPhone 16E. Судячи з витоків, зовні такий Айфон буде схожий на iPhone 13/14. Смартфон отримає той самий 6,06-дюймовий OLED-екран з "монобровою" і частотою оновлення 60 Гц.

А ось усередині бюджетний iPhone повторюватиме iPhone 16 – чутки вказують на фірмовий чип A18 і 8 ГБайт оперативної пам'яті, які підтримують Apple Intelligence. Ті відео та фото, що просочилися в соцмережі, також вказують на наявність одинарної камери, роз'єму USB-C і кнопки Action Button.

Що стосується ціни, то роздрібна вартість iPhone SE, за чутками, становитиме $499, що на $70 вище за попередню версію SE, випущену 2022 року.

Є ймовірність, що Apple представить інші продукти. Так, Марк Гурман з Bloomberg писав, що запаси iPad Air і MacBook Air у магазинах Apple по всьому світу скорочуються, що зазвичай є натяком на швидке оновлення цих продуктів.

Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, без конкретики про дату виходу. Іншими словами, їх можуть представити вже найближчим часом, а можуть приберегти до кінця року.

До слова, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера того ж Гурмана.

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