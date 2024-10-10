У перших тестах Dimensity 9400 перевершує всі SoC на ринку як по продуктивності, так і енергоефективності.

Компанія MediaTek представила свій новий мобільний процесор - Dimensity 9400. Він ляже в основу майбутніх Android-смартфонів топового сегмента та конкуруватиме зі Snapdragon 8 Gen 4 і Apple A18.

Чипсет виготовлений за 3-нм техпроцесом. Він на 40% потужніший за попередника і на 40% енергоефективніший навіть при більш потужних навантаженнях. Щодо графіки, однопотокова продуктивність зросла на 35%, а багатопотокова – на 28%, пише GSMArena.

Dimensity 9400 пропонує вже класичну трьохкластерну структуру, що складається з одного "великого" ядра Arm Cortex-X925, яке працює на частоті 3,63 Ггц, а також трьох Arm Cortex-X4 і чотирьох ядер Arm Cortex-A720, чиї робочі частоти не уточнюються. Як і в Dimensity 9300, новинка позбавлена енергоефективних ядер – архітектура чипсета спрямована на абсолютну потужність.

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Чип підтримує ОЗП стандарту LPDDR5X з пропускною спроможністю до 10,7 ГБ/с, камери до 320 мегапікселів, дисплеї з роздільною здатністю WQHD+ і частотою оновлення 180 Гц, а також впорається із записом відео у 8K 60 FPS. Як і слід було очікувати від сучасного процесора, тут вбудований 5G-модем із продуктивністю до 7 ГБ/с.

У перших тестах Dimensity 9400 перевершує всі SoC на ринку як за продуктивністю, так і за енергоефективністю. У тестах засвітився поки ще не представлений Oppo Find X8 Pro – він, імовірно, стане першою моделлю на Dimensity 9400. Прем'єра очікується до кінця року.

За повідомленнями інсайдерів, обидва процесори нового покоління, Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, виявляться набагато дорожчими за своїх попередників. Це призведе до подорожчання Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживача.

Наприкінці жовтня Qualcomm має розповісти про наступника Snapdragon 8 Gen 3. Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський виробник зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту.

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