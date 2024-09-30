Вся справа в процесорах нового покоління від Qualcomm і MediaTek, які перейдуть на 3-нм техпроцес TSMC.

На ринку Android-пристроїв грядуть зміни, і, на жаль, вони можуть вдарити по гаманцю користувачів. Згідно з останніми даними, обидва чипсети нового покоління, Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, виявляться набагато дорожчими за своїх попередників.

Як пише портал GizmoChina, ціни зростуть приблизно на 20% щодо поточного покоління. Qualcomm нібито має намір продавати свою новинку за 190 доларів (~8000 грн). Чип MediaTek буде дешевшим – близько 155 доларів (~600 грн).

Це не вперше, коли в інтернеті з'являється інформація про подорожчання мобільних процесорів наступного покоління. Відомо, що обидва чіпи будуть засновані на 3-нм техпроцесі TSMC другого покоління і принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності.

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Підвищення цін на процесори, як очікується, призведе до подорожчання взагалі всіх Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживачів. Хоча компанії також можуть заощадити на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс.

Смартфони, які працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 4, включають серії Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13, а також топові Vivo і Oppo. Поки невідомо, які прийдешні пристрої будуть оснащені новим чипом MediaTek.

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.

Як повідомляв УНІАН, ще не анонсований Galaxy S25 Ultra з процесором Snapdragon 8 Gen 4 обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro на A18 Pro. А приріст швидкодії відносно Galaxy S24 Ultra ще помітніший.

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