Очікується, що телефон буде представлено вже найближчими днями.

До презентації Samsung Galaxy S24 FE залишилося всього кілька днів. Ми вже знаємо майже всі специфікації, а тепер у мережі з'явилася інформація про американські ціни на "фанатський флагман".

За інформацією джерел, смартфон у мінімальній конфігурації на 128 ГБ стане на 50 доларів дорожчим, ніж торішній Galaxy S23 FE. Аналогічне подорожчання очікується і для моделі з 256 ГБ пам'яті.

Samsung Galaxy S24 FE (8/128 Гбайт) – 649 доларів / 749 євро

Samsung Galaxy S24 FE (8/256 Гбайт) – 709 доларів / 809 євро.

Це підвищення цін у США збігається з інсайдом про роздрібну ціну на S24 FE в Європі. Там ціни теж зростуть на 50 євро, що дає змогу припустити, що це буде повсюдне підвищення цін по всьому світу. Таким чином, S24 FE стане найдорожчою моделлю в історії серії.

Відео дня

Очікується, що Galaxy S24 FE отримає три великі апдейти. По-перше, діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма, а яскравість екрана підвищиться з 1450 до 1900 ніт. По-друге, автономність зросте в середньому на 2 години, а в якості апаратної платформи виступить більш потужний SoC Exynos 2400e. Також смартфон отримає повний набір Galaxy AI.

Анонс Galaxy S24 FE очікується 26 вересня. Того ж дня Samsung має презентувати лінійку Galaxy Tab S10. До неї увійдуть дві моделі – Tab S10 Plus і Tab S10 Ultra. Втім, великих змін порівняно з торішніми планшетами не передбачається.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Samsung вийшов новий смартфон Galaxy M05, і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

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