Samsung розкрила дату презентації Galaxy S24 FE і Tab S10: що відомо про гаджети

Раніше вважалося, що Galaxy S24 FE представлять у жовтні, як S23 FE, але тепер офіційний анонс очікується вже наступного тижня.

Про доступний смартфон лінійки Galaxy S24 і планшети Tab S10 відомо практично все. Під питанням залишалася тільки дата запуску, але сьогодні Samsung розкрила і її.

На YouTube-каналі Samsung Vietnam вийшов невеликий ролик, присвячений прийдешньому заходу Unpacked. На відео фігурує дата – 26 вересня, яку підтвердили інсайдери ще на початку місяця.

На тизері чітко видно корпус смартфона, що нагадує Galaxy S24 FE, рекламні зображення з яким злили ще в серпні, тому немає сумнівів у тому, що представлять саме його.

Відео дня

Відомо, що Galaxy S24 FE отримає три великі апдейти. По-перше, діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма, а яскравість підвищиться з 1450 до 1900 ніт. По-друге, автономність зросте в середньому на 2 години, а в якості апаратної платформи виступить більш потужний SoC Exynos 2400e. Також смартфон отримає повний набір Galaxy AI.

Раніше вважалося, що Galaxy S24 FE представлять у жовтні за аналогією з S23 FE, але враховуючи, що Samsung анонсувала Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 раніше за своїх попередників, то цілком логічно, що Galaxy S24 FE також з'явиться раніше.

Також Samsung має презентувати лінійку Galaxy Tab S10. До неї увійдуть дві моделі – Tab S10 Plus і Tab S10 Ultra. Великих змін порівняно з торішніми планшетами не передбачається.

Раніше в цьому місяці у Samsung вийшов новий смартфон Galaxy M05, і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

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